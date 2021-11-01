При столкновении двух поездов в туннеле Фишертон, расположенном между городами Андовер и Солсбери в графстве Уилтшир на юге Англии, в воскресенье, 31 октября, пострадали свыше десяти человек.
По сообщению пресс-службы полиции, в результате инцидента никто не погиб, однако несколько человек, в том числе машинист одного из поездов, были доставлены в больницу.
Сейчас на месте аварии работают спасатели. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс объявил о начале расследования. В свою очередь полиция сообщила, что ее сотрудники проведут у туннеля Фишертон всю ночь, выясняя обстоятельства произошедшего.
По одной из версий, один из поездов наехал на некий предмет, находящийся на путях, после чего сошел с рельсов, а второй поезд врезался в него сзади.
Железнодорожная компания NetworkRail опубликовала в соцсети Twitter заявление, согласно которому речь идет о поездах, направлявшихся из Портсмута в Бристоль и из Лондона в Хонитон.
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