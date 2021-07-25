На юге Африки стоят рекордные морозы

В то время как Германия борется с разрушительными последствиями наводнения, случившегося на западе страны в середине июля, на юге Африки синоптики фиксируют холода, аномальные для этого региона. В ряде городов Южно-Африканской Республики в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, дороги там перекрыли из-за гололеда.

Между тем в ночь 24 июля, по данным синоптиков, сразу в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды самой низкой температуры. В городе Кимберли, расположенном в центральной части страны, и прилегающих к нему районах впервые за весь период метеорологических наблюдений температура воздуха опустилась до минус 9,9 градусов Цельсия.

В Йоханнесбурге зафиксировали семиградусные морозы, что также холоднее предыдущего рекорда - минус 6,3 градуса Цельсия, зарегистрированного здесь 19 июля 1995 года. По прогнозам синоптиков, холода продержатся в ЮАР еще около недели.