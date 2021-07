На юге Африки стоят рекордные морозы

В то время как Германия борется с разрушительными последствиями наводнения, случившегося на западе страны в середине июля, на юге Африки синоптики фиксируют холода, аномальные для этого региона. В ряде городов Южно-Африканской Республики в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, дороги там перекрыли из-за гололеда.

"#Snowstorm in #Africa!" #Snow in #SouthAfrica this week with 19 records smashed in past 24 hours for #ColdestDayEver! pic.twitter.com/oDtq17Wk1u