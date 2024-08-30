На Японию обрушился мощный тайфун "Шаньшань". Есть погибшие, миллионы людей эвакуированы

К вечеру четверга тайфун несколько ослаб (как это обычно бывает после выхода на берег) и достиг показателей „сильного тропического шторма“. Однако к моменту, когда столб циклона дошел до японского острова Кюсю, скорость ветра в нем достигала 70 м/с.

Вызванные „Шаньшанем“ оползни и обрушение крыш привели к гибели по меньшей мере четырех человек, около сотни получили ранения.

Один местный житель уже почти сутки числится пропавшим без вести. В море было найдено тело, однако оно пока не опознано: возможно, это еще один погибший.