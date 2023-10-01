На выборах в Словакии победила Роберта Фицо, который выступает против военной поддержки Украины

По данным подсчета почти 100% избирательных бюллетеней, "Курс" набрал 22,94% голосов избирателей. Его главный конкурент, либеральная партия "Прогрессивная Словакия", получила 17,96% голосов, левоцентристский "Голос" - 14,7%.
Роберт Фицо в своих предвыборных выступлениях и интервью обещал, что, если его партия возглавит новую правящую коалицию, Словакия больше не пошлёт Украине "ни одного патрона". Он также против перспективы вступления Украины в НАТО. Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока.
Также одним из ключевых пунктов предвыборной кампании "Курса" была озабоченность ростом потоков нелегальных иммигрантов, которые через Словакию пытаются попасть в страны Западной Европы.
Теперь Фицо получит шанс сформировать новое правительство, которое заменит действующий с мая временный кабинет министров. По данным словацких СМИ, вероятнее всего, в новую коалицию войдут, кроме партии "Фицо", также "Голос" во главе с его бывшим соратником, также экс-премьером Петером Пеллегрини, и выступающая с националистических и пророссийских позиций Словацкая национальная партия, преодолевшая, как и еще шесть политических субъектов, 5-процентный барьер.
Многие обозреватели указывают на провал экзит-поллов, данные которых были обнародованы после закрытия избирательных участков 30 сентября вечером. Они указывали на победу "Прогрессивной Словакии" с небольшим отрывом.