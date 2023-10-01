На выборах в Словакии победила Роберта Фицо, который выступает против военной поддержки Украины

По данным подсчета почти 100% избирательных бюллетеней, "Курс" набрал 22,94% голосов избирателей. Его главный конкурент, либеральная партия "Прогрессивная Словакия", получила 17,96% голосов, левоцентристский "Голос" - 14,7%.

Роберт Фицо в своих предвыборных выступлениях и интервью обещал, что, если его партия возглавит новую правящую коалицию, Словакия больше не пошлёт Украине "ни одного патрона". Он также против перспективы вступления Украины в НАТО. Ближайшим союзником Фицо в ЕС может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлёвский среди руководителей государств европейского блока.

Также одним из ключевых пунктов предвыборной кампании "Курса" была озабоченность ростом потоков нелегальных иммигрантов, которые через Словакию пытаются попасть в страны Западной Европы.