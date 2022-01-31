По последним данным, за партию Кошты проголосовали 41,7 процента избирателей. Крупнейшая оппозиционная сила — Социал-демократическая партия (PSD) — получает 29,3 процента голосов. Третье место с 7,15% голосов заняла праворадикальная партия "Chega" ("Хватит!").

На прошлых парламентских выборах в Португалии партия Кошты получила 36,3 процента голосов и 108 из 230 мандатов в Собрании республики. В начале ноября 2021 года президент Марселу Ребелу ди Соуза объявил о проведении досрочных выборов после того, как парламент отклонил проект бюджета правительства меньшинства.