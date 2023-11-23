На выборах в Нидерландах побеждает партия ультраправого политика

Согласно этим данным, правые популисты получат в парламенте 35 из 150 мест, блок лейбористов и "зеленых" левых Франса Тиммерманса - 25 мест. На третьем месте - правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которая получает 24 места в парламенте. Формирование нового правительства страны будет долгим процессом, указывают информагентства.

Вилдерс стремится к коалиции с правоцентристами

Еще до начала голосования лидер "Партии свободы" Вилдерс заявил, что готов к коалиционным переговорам с правоцентристами из VVD. В свою очередь новая лидер VVD Дилан Йешилгёз-Зегериус из семьи курдских беженцев может стать первой женщиной-премьером в истории страны. Право участвовать в голосовании имели более 13 млн избирателей.