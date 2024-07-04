На выборах в Москве де-факто отменили голосование на бумажных бюллетенях. Это объяснили заботой о деревьях

„Де-факто это означает отмену бумажного голосования в Москве. Как бы чиновники ни пытались замылить это. Теперь на избирательных участках стандартно будут стоять терминалы для электронного голосования и проголосовать физически можно будет только через них. То есть ты вроде бы дошел до участка, но голосовать тебе дают все равно только электронно. Никаких следов, никакого общественного контроля“, — пишет журналистка Фарида Рустамова, специализирующаяся на российской политике.