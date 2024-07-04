На выборах в Москве де-факто отменили голосование на бумажных бюллетенях. Это объяснили заботой о деревьях

„Мы предлагаем, конечно же, дать избирателю возможность выбирать любой удобный именно для него способ голосования… Мы, безусловно, принимаем на себя обязанность по обеспечению бумажным бюллетенем каждого желающего избирателя, но с учетом востребованности онлайн- и электронного голосования предлагаем организовать голосование бумажным бюллетенем по предварительному заявлению“, — заявил заместитель председателя МГИК Дмитрий Реут.
По его мнению, нововведение „позволит ускорить работу комиссий, тем самым сократив время на посещение участка, а также не печатать бюллетени, которыми уже мало кто пользуется“.
Как пишет РБК, желающие проголосовать на „бумаге“ должны подать соответствующее заявление не позднее, чем за четыре дня до начала трехдневного голосования. Это можно будет сделать как в избирательной комиссии, так и электронно.
„Де-факто это означает отмену бумажного голосования в Москве. Как бы чиновники ни пытались замылить это. Теперь на избирательных участках стандартно будут стоять терминалы для электронного голосования и проголосовать физически можно будет только через них. То есть ты вроде бы дошел до участка, но голосовать тебе дают все равно только электронно. Никаких следов, никакого общественного контроля“, — пишет журналистка Фарида Рустамова, специализирующаяся на российской политике.