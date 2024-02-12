На выборах президента Финляндии победил бывший премьер Стубб

Стубб набрал 51,6% голосов, его соперник – бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто из "Зелёного союза" получил 48,4%. Явка на выборы превысила 67%.

В первом туре, состоявшемся 28 января, у Стубба было 27,2%, у Хаависто – 25,8%. Третьим с 19% шёл Юсси Халла-ахо из националистической партии "Истинные финны".

Правительство объявит результаты выборов на пленарном заседании в четверг, 15 февраля. Срок полномочий нового президента республики начнётся в начале марта. Сейчас пост президента занимает популярный политик Саули Ниинистё. Он возглавляет страну с 2012 года и – по Конституции – больше не имеет права переизбираться.

Александру Стуббу 55 лет. Он сторонник присоединения Финляндии к НАТО, расширения Евросоюза и установления прочных связей с США. Стубб выступает за расширение экономической и военной помощи Украине и поддерживает закрытие границы с Россией.