На востоке Ливии погибло более 11 тысяч человек, а более 20 000 пропали без вести

О причинах столь высокого числа жертв эксперты пока высказываются осторожно, однако практически все указывают на то, что в течение многих лет плотины не поддерживались в надлежащем состоянии. Поэтому, когда северо-восточное побережье Ливии накрыл ураган «Даниэль», они не смогли выполнить свою функцию.