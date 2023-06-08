Источники издания в правоохранительных органах отметили, что пострадавшие дети находятся в критическом состоянии. Пострадавший мужчина — случайный прохожий, которого преступник ранил, когда пытался скрыться.

Нападавший был оперативно задержан французской полицией. Le Monde со ссылкой на очевидцев пишет, что преступник действовал один, сообщников у него не было.

По предварительным данным, преступление совершил 32-летний выходец из Сирии, подавший во Франции заявление о предоставлении убежища в ноябре прошлого года. При этом полтора месяца назад он уже получил статус беженца в Швеции.

Attaque au couteau à Annecy: l'interpellation de l'agresseur filmée par un témoin pic.twitter.com/Q0EHJypyRr — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2023



Атаку на детскую площадку осудил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и спасательными службами", — написал глава государства в Twitter.

В Анси уже выехали премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жерар Дарманен. Мэр города Франсуа Асторг утверждает, что "ситуация под контролем, опасности больше нет".