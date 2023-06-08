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Четверо детей в возрасте от двух до трех лет и один взрослый ранены в ходе нападения на детскую площадку в городе Анси на востоке Франции, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на заявление местной полиции.
Išpuolis Prancūzijoje
Išpuolis Prancūzijoje
© Sipa / Scanpix

Источники издания в правоохранительных органах отметили, что пострадавшие дети находятся в критическом состоянии. Пострадавший мужчина — случайный прохожий, которого преступник ранил, когда пытался скрыться.

Нападавший был оперативно задержан французской полицией. Le Monde со ссылкой на очевидцев пишет, что преступник действовал один, сообщников у него не было.

По предварительным данным, преступление совершил 32-летний выходец из Сирии, подавший во Франции заявление о предоставлении убежища в ноябре прошлого года. При этом полтора месяца назад он уже получил статус беженца в Швеции.


Атаку на детскую площадку осудил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Дети и взрослые находятся между жизнью и смертью. Нация в шоке. Наши мысли с ними, а также с их семьями и спасательными службами", — написал глава государства в Twitter.

В Анси уже выехали премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр внутренних дел Жерар Дарманен. Мэр города Франсуа Асторг утверждает, что "ситуация под контролем, опасности больше нет".

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