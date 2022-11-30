По словам президента, сейчас в Украине разрабатывается система, позволяющая странам-партнерам "взять шефство" над регионами, городами или предприятиями. "Мы уже видим интерес [к этой программе] со стороны Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Италии, Турции, Польши, Португалии, Чехии, Словении, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Словакии, Австрии, Греции, Канады, США, Японии и Австралии. И это еще не полный список", — рассказал Зеленский.
Летом 2022 года власти Украины оценивали затраты на восстановление страны в 750 миллиардов долларов. Осенью Россия начала наносить массированные удары по украинским городам, целью которых стала энергосистема Украины. По заявлению "Укрэнерго", в результате повреждения получили все крупные тепло- и гидроэлектростанции страны. Нанесенный ущерб энергетическим объектам, по оценкам властей Украины, составил около двух миллиардов долларов.
14 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривающую создание реестра нанесенного войной ущерба и проработку механизма для выплаты репараций Украине со стороны России. Помимо этого, Европарламент также рассматривает возможность создания правового механизма для конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины. По разным источникам, объем замороженных средств России составляет от 300 до 600 миллиардов долларов.
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