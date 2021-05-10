Не менее семи человек стали жертвами инцидента с применением огнестрельного оружия на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщили в воскресенье, 9 мая, в местном полицейском управлении.
По версии правоохранительных органов, сразу после полуночи по местному времени вооруженный мужчина, имени которого власти не раскрывают, зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения. На глазах у присутствовавших там детей он застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.
BREAKING: A man opened fire at a birthday party in Colorado, killing six people before killing himself. Police said the suspected shooter was the boyfriend of a female victim at the party at a mobile home park in Colorado Springs. https://t.co/IFG7M1V0QF— The Associated Press (@AP) May 9, 2021
Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила, помимо шести тел, еще одного человека с тяжелыми ранениями, который позднее скончался в больнице. Дети при нападении не пострадали и были отправлены к родственникам.
Мотивы нападавшего пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.
В конце марта президент США Джозеф Байден уже выступал с заявлением по поводу другого инцидента со стрельбой в Колорадо, жертвами которой стали десять человек, в том числе один полицейский. Глава Белого дома тогда призвал законодателей в Сенате и Палате представителей Конгресса США начать действовать и ввести, в частности, запрет на штурмовое оружие.
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