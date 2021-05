Не менее семи человек стали жертвами инцидента с применением огнестрельного оружия на вечеринке в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), сообщили в воскресенье, 9 мая, в местном полицейском управлении.

По версии правоохранительных органов, сразу после полуночи по местному времени вооруженный мужчина, имени которого власти не раскрывают, зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения. На глазах у присутствовавших там детей он застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.

