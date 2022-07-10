На летней вечеринке Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая прошла ранее на этой неделе, несколько женщин, по мнению членов партии, подверглись воздействию "нокаутирующих капель". В Германии этот термин означает так называемые наркотики изнасилования, к которым относят "Рогипнол" ("Флунитразепам").

Первым об инциденте написало в субботу, 9 июля, немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на внутренний чат СДПГ. Впоследствии подобная информация также оказалась в распоряжении информационных агентств dpa и Reuters.

"Это возмутительное происшествие, о котором с нашей стороны было немедленно сообщено в полицию бундестага", - заявил лидер фракции СДПГ Матиас Мартин (Mathias Martin) в письме депутатам-однопартийцам.

Минимум восемь женщин пострадали

По данным Tagesspiegel, не менее восьми присутствовавших на мероприятии женщин пострадали от подмешанных им "наркотиков изнасилования". "Мы рекомендуем другим возможным пострадавшим немедленно сообщить об этом в полицию", - сказал Мартин. Как следует из чата социал-демократов, один случай был подтвержден проверкой и обвинения уже выдвинули неизвестному злоумышленнику.

Исполнительный секретарь фракции социал-демократов в бундестаге Катя Маст (Katja Mast) также посоветовала всем, кто считает себя пострадавшим, проинформировать власти о случившемся. "Мы все возмущены и сделаем все, что в наших силах, чтобы пролить свет на это невероятное происшествие", - заявила она.

Традиционная вечеринка СДПГ состоялась в Берлине 6 июля, в последнюю рабочую неделю бундестага перед летними каникулами, которые продлятся до сентября. Как пишет Tagesspiegel, на мероприятии присутствовали около тысячи гостей, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).