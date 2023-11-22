На украинско-польской границе в очереди стоят 2700 фур

Об этом в среду агентству "Укринформ" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По данным польских пограничников, в очередях стоят 2700 грузовиков: 900 на КПП Ягодин - Дорогуск, 1200 на КПП Корчова - Краковец и 600 на КПП "Рава-Руська-Хребенне", - сообщил А.Демченко.

Кроме того, еще 1300 грузовиков ждут на КПП "Шегини" в Украине, добавил чиновник.

Как ранее сообщал "Укринформ", 6 ноября Польские перевозчики начали блокировать движение фур на трех крупнейших пунктах пропуска на границе с Украиной.

Среди требований к правительству Польши: