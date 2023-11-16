На территории воинской части под Волгоградом произошел пожар

"На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Обстоятельства возгорания выясняются", - написал Бочаров. Других подробностей о причинах возгорания власти региона не привели.

Telegram-каналы пишут о звуках БПЛА перед пожаром

По данным издания "Волгоград онлайн", сильный пожар охватил, в том числе склад с боеприпасами. Местные жители рассказали о громких звуках взрывов во время пожара - вероятно, это были боеприпасы.