На Тенерифе из-за пожаров эвакуировали 26 тысяч человек

На испанском курортном острове Тенерифе были эвакуированы более 26 тысяч человек из-за обширных лесных пожаров. Эвакуация проводится после того, как разрушительные пожары, вспыхнувшие на севере острова 15 августа, распространились на еще большей площади в результате сложных погодных условий. Утром в субботу, 19 августа, были эвакуированы жители шести деревень, сообщил глава региона Фернандо Клавихо.

По всей вероятности, это один из самых сильных пожаров на Тенерифе за последние 40 лет, указал он. По словам Клавихо, эвакуация является превентивной мерой, а распространение огня в значительной мере локализовано. В свою очередь начальница регионального ведомства гражданской обороны Монтсеррат Роман Касамартина также заявила о "достаточно стабильной ситуации". По ее словам, дома пока не пострадали, а эвакуированные жители размещены в спортзалах нескольких населенных пунктов.