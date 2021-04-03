На Тайване спасатели ищут уцелевших в железнодорожной катастрофе

На Тайване после крупной железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли не менее 50 человек, спасатели извлекают сильно поврежденные вагоны из тоннеля и ищут тела погибших, сообщили в субботу, 3 апреля, местные СМИ. Министерство внутренних дел в знак траура распорядилось приспустить флаги на три дня. Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила выживших в больнице и обещала пострадавшим помощь.
Поезд, следовавший из Тайбэя в прибрежный город Хуалянь, 2 апреля сошел с рельсов в тоннеле. В результате погибли не менее 50 человек, еще 175 получили травмы и госпитализированы. Среди жертв - гражданин Франции. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа на Тайване за многие десятилетия.
Согласно официальным данным, причиной аварии стал плохо припаркованный автомобиль для обслуживания строительных работ - он скатился по откосу и упал на рельсы как раз перед выездом из тоннеля, через который проходил поезд . В переполненном составе находилось около 500 человек.
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