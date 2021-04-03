aA
В результате крупной железнодорожной катастрофы на Тайване погибли не менее 50 человек. Спасатели извлекают поврежденные вагоны из тоннеля и ищут тела погибших.
На Тайване спасатели ищут уцелевших в железнодорожной катастрофе
© Reuters / Scanpix

На Тайване после крупной железнодорожной катастрофы, в результате которой погибли не менее 50 человек, спасатели извлекают сильно поврежденные вагоны из тоннеля и ищут тела погибших, сообщили в субботу, 3 апреля, местные СМИ. Министерство внутренних дел в знак траура распорядилось приспустить флаги на три дня. Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила выживших в больнице и обещала пострадавшим помощь.

Поезд, следовавший из Тайбэя в прибрежный город Хуалянь, 2 апреля сошел с рельсов в тоннеле. В результате погибли не менее 50 человек, еще 175 получили травмы и госпитализированы. Среди жертв - гражданин Франции. Это крупнейшая железнодорожная катастрофа на Тайване за многие десятилетия.

Согласно официальным данным, причиной аварии стал плохо припаркованный автомобиль для обслуживания строительных работ - он скатился по откосу и упал на рельсы как раз перед выездом из тоннеля, через который проходил поезд . В переполненном составе находилось около 500 человек.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Вильнюсцы перед праздниками стоят в очередях (6)

В субботу жители столицы Литвы , кажется начали...

Фотограф Delfi побывал на блокпосту: полиция приготовила водителям неожиданный сюрприз (2)

В субботу фотограф портала Delfi побывал на блокпосту на...

Пациенты в литовских больницах уходят в мир иной в одиночестве (9)

Для некоторых жителей Литвы карантин будет связан с...

В пасхальные выходные путешественникам придется иметь дело с полицией (99)

Поскольку в праздничные дни движение между...

Представители бизнеса в Литве от безысходности открывают временные магазины, оборудуют вход с улицы (5)

Правительство Литвы на следующей неделе намерено...