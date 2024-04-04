На Тайване десятки повторных толчков, более 1000 пострадавших

 
Радио Свобода
Тайваньские спасатели освободили из-под завалов десятки жителей повреждённых землетрясением домов. Не менее 9 человек погибли, более одной тысячи пострадали.

Агентство Reuters сообщило о 50 рабочих, пропавших без вести. Они ехали на минибусах в сторону национального парка.

По сведениям Геологической службы США, толчки ощущались на всей территории Тайваня, в ближайшие дни ожидаются новые толчки магнитудой 7.


Наиболее пострадавшим от землетрясения стал район Хуалянь с населением около 300 000, из них около 100 000 живут в городе Хуалянь.

Тайваньская национальная пожарная служба сообщила о 71 шахтёре, заблокированном под землёй в двух шахтах в районе Хуалянь.

Из-за землетрясений произошли три аварии на железной дороге, высокоскоростной железной дороге и в метро. Повреждено 125 зданий, более 90 тысяч домохозяйств остаются без света.

Больницы в Тайпее работают нормально, несмотря на повреждения зданий, сообщило муниципальное правительство.

Администрация США следит за ситуацией на Тайване в связи с подземными толчками, о готовности США оказать необходимую помощь пострадавшим заявил в среду в Вашингтоне представитель Совета национальной безопасности. Об этом информирует телеканал CNN.

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Радио Свобода
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