На Тайване десятки повторных толчков, более 1000 пострадавших

Агентство Reuters сообщило о 50 рабочих, пропавших без вести. Они ехали на минибусах в сторону национального парка.

По сведениям Геологической службы США, толчки ощущались на всей территории Тайваня, в ближайшие дни ожидаются новые толчки магнитудой 7.



Наиболее пострадавшим от землетрясения стал район Хуалянь с населением около 300 000, из них около 100 000 живут в городе Хуалянь.