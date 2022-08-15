На Тайвань прибыла делегация законодателей из США

Делегация в составе пяти человек, во главе с сенатором Эдом Марки (демократ от штата Массачусетс) встретится c главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, другими официальными лицами, а также с представителями частного сектора, чтобы обсудить совместные интересы, включая снижение напряженности в Тайваньском проливе и инвестиции в полупроводники, уточнило агентство AP.

Визит продлится два дня



Тайваньская вещательная компания показала кадры, на которой видно, как американский правительственный самолет приземлился около 19.00 по местному времени (14.00 мск) в аэропорту Суншань в Тайбэе. В самолете находились четыре члена делегации.

Эд Марки ранее встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, а затем прибыл отдельным рейсом в Тайваньский международный аэропорт Таоюань.

Демократ возглавляет подкомитет Сената Конгресса США по международным отношениям с Восточной Азией и Тихим океаном, а также по международной кибербезопасности. Другие члены делегации - Амата Коулман Радеваген (республиканка от Американского Самоа), Джон Гараменди и Алан Ловенталь (демократы от штата Калифорния), а также Дон Бейер (демократ от штата Вирджиния). Визит продлится два дня - 14 и 15 августа.

Напряженность между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань



Нэнси Пелоси прилетела с однодневным визитом на Тайвань 2 августа. Она стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей США, посетившим остров, независимость которого Пекин не признает и который считает одной из китайских провинций.

Белый дом и сама Пелоси подчеркивали, что поездка не означает изменения политики Соединенных Штатов в отношении Тайваня. Пекин тем не менее выступал с резкой критикой такого визита, а после отъезда Пелоси армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе острова. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов.

Пекин по итогам визита американки частично приостановил торговлю с Тайванем. МИД Китая сообщил, что КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений, в том числе по вопросам изменения климата, в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов. В отношении самой Пелоси и членов ее семьи Китай ввел санкции, заявив, что она "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны".