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В связи с напряженностью в отношениях с Россией Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе Тод Уолтерс резко сократил сроки повышения уровня боевой готовности для нескольких десятков тысяч военнослужащих, входящих в состав Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF).
На случай войны в Украине НАТО повышает готовность войск в ЕС
© Scanpix

Согласно информации из кругов НАТО, Силы быстрого реагирования НАТО в будущем должны быть в состоянии выдвинуться в район конфликта в течение всего 7 дней, а не 30-ти, как это было ранее.

В отношении других воинских частей немедленно вступает в силу так называемый период "уведомления о перемещении", составляющий 30 вместо 45 дней. Таким образом, НАТО еще больше усиливает свое сдерживание России.

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Несколько недель назад главнокомандующий уже сократил срок "уведомления о перемещении" для объединенной оперативной группы повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). И теперь входящие в нее солдаты должны быть готовы к отправке в кризисную зону в течение максимум пяти дней.

Приказ распространяется и на немецкий бундесвер


Министерство обороны Германии подтвердило, что данный приказ распространяется и на военнослужащих немецкого бундесвера. "По просьбе Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Уолтерса и в тесном сотрудничестве с союзниками федеральное правительство повысит оперативность сил бундесвера, зарегистрированных в Силах быстрого реагирования НАТО", - говорится в сообщении Минобороны ФРГ.

Данная мера не предполагает передислокации. Вместо этого лишь "будут предприняты подготовительные меры для сокращения времени подготовки к переброскам в случае активизации Сил быстрого реагирования НАТО". Фактическая передислокация сил потребует политического решения со стороны Североатлантического совета.

Министерство обороны ФРГ не обнародовало информацию о том, на какое количество немецких солдат будет распространяться данное решение. По обнародованным ранее сведениям, в состав Сил быстрого реагирования НАТО входят около немецких 13 700 военнослужащих. Однако в их числе, например, и 750 человек из VJTF, а также 2850 солдат из так называемых "национальных сил поддержки". В последний раз НАТО заявляла, что общая численность NRF составит около 40 000 солдат.

Решение Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе принято в связи с опасением по поводу того, что Россия рассматривает возможность вторжения в соседнюю Украину и что конфликт может распространиться на страны, входящие в Североатлантический альянс.

Глава МВД ФРГ: Германия готова к любому сценарию


Немецкие органы безопасности готовятся к возможным последствиям конфликта вокруг Украины для Германии. "Ситуация крайне напряженная", - заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в опубликованном в субботу интервью изданиям группы Funke. По ее словам, Германия готова к любому сценарию и сохраняет высокую бдительность. Это касается охраны объектов в ФРГ, защиты от кибератак, а также возможного миграционного движения в соседние с Украиной страны. В настоящее время, однако, нет никаких признаков увеличения миграционных потоков в направлении Германии.

Правительство Германии очень внимательно следит за ситуацией в Украине и находится в тесном контакте с федеральными землями, а также с Еврокомиссией и другими государствами-членами ЕС, подчеркнула Фезер.

ФРГ не исключает притока беженцев из Украины


По мнению управляющего делами парламентской фракции либералов Штефана Томе, в случае войны в Украине Германии придется принять, "возможно, шестизначное число людей". Однако это было бы преодолимо, поскольку в настоящее время в ФРГ прибывает меньше мигрантов, например, с Ближнего Востока или из Афганистана, заявил Томе телеканалу Welt.

Однако проблему, связанную с приемом беженцев в случае войны в Украине, Германии не решить в одиночку: другие государства также должны будут принять участие в ее решении, подчеркнул при этом политик.

Байден уверен в планах РФ напасть на Украину


В последнее время вновь усилились опасения по поводу того, что Россия может совершить вооруженное нападение на Украину. Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что он ожидает нападения РФ на соседнюю страну в "ближайшие дни". Как указал глава Белого дома, он "уверен" в том, что российский лидер Владимир Путин уже "принял решение" напасть на Украину. Россия утверждает, что не планирует нападение.

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Deutsche Welle
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