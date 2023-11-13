На Сицилии началось извержение вулкана Этна

Как сообщил институт вулканологии Италии, выброс лавы начался в юго-восточном кратере вулкана. Столб пепла и вулканических веществ поднимается до четырёх с половиной тысяч метров над уровнем моря.

Следы вулканических выбросов фиксируют в том числе на одной из основных магистралей Катания—Мессина на участке недалеко от города Ачиреале на восточном побережье Сицилии, а также в предгорных городах на востоке и юго-востоке острова.

По данным вулканологов, текущая фаза извержения Этны не повлияет на работу аэропорта Катания.