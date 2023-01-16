На Сицилии арестован Маттео Денаро, глава "Коза ностры". Его не могли поймать 30 лет

В Италии арестован Маттео Мессина Денаро, один из самых влиятельных боссов сицилианской мафии, который 30 лет находился в розыске.
По сообщениям итальянской прессы, карабинеры арестовали и увезли его в неизвестном направлении. Во время ареста были задействовавны около 100 военных.
Маттео Денаро был заочно осужден за несколько убийств. В частности, за убийство в 1992 году прокуроров Джиованни Фальконе и Паоло Борселлино, занимавшихся расследованием преступлений мафии, взрывы бомб в Милане, Флоренции и Риме, а также за похищение и убийство в результате пыток 11-летнего сына бывшего члена мафии, который выступил в качестве свидетеля гособвинения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жителей Литвы хотят подготовить к реальной угрозе: в день Х придет много людей, о которых мы сейчас ничего не знаем
16 января в парламенте Литвы проходит конференция о...
Новейший президентский опрос: поддержка двоих кандидатов сравнялась
Новейший президентский опрос, который по заказу Delfi 15-24...
Литовцы платят самые высокие проценты в еврозоне: первыми перешагнули 4%
В последнее время в Литве процентная ставка по ипотеке...
Эфир Delfi: удар по жилому дому в Днепре, солидарность и митинги поддержки Украины в Вильнюсе
Каждый вечер понедельника на Кафедральной площади...
Умерла легенда итальянского кинематографа, актриса Джина Лоллобриджида
Икона итальянского кинематографа, актриса Джина...