aA
28 человек погибли, еще 11 пострадали в результате взрыва на угольной шахте в районе города Амасра в турецкой провинции Бартын. Об этом, сообщает агентство "Анадолу", заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом пишет Meduza.
Turkija
Turkija
© Scanpix / Reuters

По его словам, шестеро пострадавших находятся в больнице Стамбула, пятеро — в Бартыне.

Взрыв на шахте в районе города Амасра произошел вечером 14 октября на глубине 300 метров. В этот момент в шахте работали 110 человек. Как сообщила губернатор Бартына Нуртатдж Арслан, 14 горняков удалось спасти из шахты, еще не менее 49 человек заблокированы под землей. Причины взрыва неизвестны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил все мероприятия, запланированные на 15 октября, и собирается приехать на место происшествия. Прокуратура провинции Бартын возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза

TOP новостей

Жители Литвы уже не знают, на чем экономить: продавцов призывают снижать цены (1)

В сентябре сократились расходы практически на все....

Pinigai Siūlymai 2023. biudžete

Чего ждать от доходов в следующем году: изменения зарплат, пенсий и пособий

Правительство представило проекты государственного и...

Из-за рекордных цен потребление электроэнергии в Литве упало: некоторые включают только холодильник

Рекордные цены на электроэнергию побудили жителей и...

AB „Utenos trikotažas“ gamykla

Компания "Утенский трикотаж" в Украине успешно продолжает свою деятельность: наибольшие проблемы – в Литве

Война в Украине, продолжающаяся уже более 7 месяцев, не...

Šarūnas Liekis

Политолог: правящие испугались

Правящие испугались, поэтому в бюджете следующего года...