По его словам, шестеро пострадавших находятся в больнице Стамбула, пятеро — в Бартыне.
Взрыв на шахте в районе города Амасра произошел вечером 14 октября на глубине 300 метров. В этот момент в шахте работали 110 человек. Как сообщила губернатор Бартына Нуртатдж Арслан, 14 горняков удалось спасти из шахты, еще не менее 49 человек заблокированы под землей. Причины взрыва неизвестны.
Президент Турции Реджеп Эрдоган отменил все мероприятия, запланированные на 15 октября, и собирается приехать на место происшествия. Прокуратура провинции Бартын возбудила уголовное дело по факту взрыва на шахте.
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