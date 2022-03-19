На севере Норвегии в ходе учений НАТО разбился американский военный самолет

Отмечается, что самолет MV-22B Osprey, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, принимал участие в военных учениях НАТО под названием "Холодный ответ".
Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисковой операции обнаружили обломки разбившегося самолета.
Норвежская полиция подтвердила факт обнаружения обломков, отметив, что рядом с ними "признаков жизни не наблюдалось".
Копрус морской пехоты США подтвердил инцидент с самолетом.
We can confirm an incident has occurred involving a Marine Corps MV-22B Osprey aircraft.
The aircraft was conducting training in Norway as part of Exercise COLD RESPONSE 22 at the time of the incident.
— U.S. Marines (@USMC) March 18, 2022
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