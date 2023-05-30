Сотни сербских демонстрантов во вторник, 30 мая, вновь собрались перед городской администрацией в Звечане на севере Косово, где накануне акция протеста закончилась столкновениями с сотрудниками миротворческой миссии НАТО, сообщает агентство AFP.

Собравшиеся требовали вывода косовских сил безопасности из региона и увольнения мэров, принадлежащих к этнической албанской группе населения. Сотрудники KFOR (возглавляемой НАТО международной миротворческой миссии. - Ред.) установили вокруг здания администрации металлический барьер и не позволили сотням сербов войти в здание, пишет AFP. Кроме того, у здания выставили три бронированных полицейских автомобиля.

В ходе столкновений в Косово накануне пострадали десятки человек

Накануне в городе Звечан в Косово произошли столкновения протестующих с силами KFOR. В результате беспорядков пострадали не менее 50 протестующих и 41 сотрудник KFOR. Евросоюз "самым решительным образом" осудил "шокирующее насилие" в городе Звечан, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безоговорочной деэскалации ситуации. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение с помощью диалога", - написал Боррель.

Ситуация в Косово обострилась после муниципальных выборов



Конфликт в регионе обострился после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов с сербским большинством. На прошедших в апреле муниципальных выборах несмотря на явку в 3,5 процента победили косовские албанцы, поскольку сербы голосование бойкотировали. После этого в Косово начались протесты, которые переросли в столкновения между спецназом и сербами. Сербия в ответ привела армию в полную боеготовность.

Конфликт Сербии и Косово обострился еще в 2022 году, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил.

Новак Джокович на "Ролан Гаррос" назвал Косово сердцем Сербии

Третья ракетка мира серб Новак Джокович после победы в первом круге теннисного турнира "Ролан Гаррос" призвал остановить насилие в Косово. "Косово - сердце Сербии. Остановите насилие", - написал он на объективе видеокамеры.

"Это очень чувствительная тема, и мне, как сербу, конечно, очень больно, когда я вижу, что происходит в Косово и как наших людей практически изгоняют из их муниципалитетов. Это меньшее, что я мог сделать. Я чувствую ответственность как публичная фигура и как сын человека, родившегося в Косово, я также чувствую дополнительную ответственность за то, чтобы выразить свою поддержку нашему народу и всей Сербии", - цитируют "Вечерне Новости" слова Джоковича на послематчевой пресс-конференции.

Организаторы "Ролан Гаррос" заявили, что не будут реагировать на слова и поступки Джоковича. "Нет официальных правил "Большого шлема" относительно того, что игроки могут или не могут говорить. FFT не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу", - ответили изданию Mirror в Федерации тенниса Франции (FTT).