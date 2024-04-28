На саммите в Саудовской Аравии снова пытаются запустить переговорный процесс между Израилем и ХАМАС

Война в Газе, а также конфликты на Украине и в других странах оказывают «сильное давление» на экономические «настроения», заявил министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан на одной из первых панельных дискуссий форума.

Также приглашены палестинские лидеры и высокопоставленные чиновники из других стран, пытающиеся посредничать в прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В саммите принимает участие и госсекретарь США Энтони Блинкен, прилетевший в Саудовскую Аравию для очередного раунда переговоров с арабскими лидерами. В Госдепартаменте заявили, что он подчеркнет необходимость предотвратить распространение конфликта.

Саудовская Аравия в воскресенье призвала к региональной «стабильности», предупредив о последствиях продолжающейся войны между Израилем и ХАМАС для глобальной экономики. В Эр-Рияде проходит двухдневное специальное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором участвуют и посредники, ведущие переговоры по прекращению конфликта в Газе.

«Я думаю, что страны, лидеры и люди с холодной головой должны преобладать, и надо убедиться, что ситуация действительно деэскалируется, — сказал Джадаан. — Региону нужна стабильность».

«Сегодня мир идет по натянутому канату, пытаясь найти баланс между безопасностью и процветанием, — сказал министр планирования Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим на пресс-конференции в субботу. — Мы встречаемся в тот момент, когда одно неверное суждение, один просчет или одно недопонимание еще больше усугубит наши проблемы».

Президент ВЭФ Борге Бренде заявил на субботней пресс-конференции, что «в переговорах по заложникам, а также по… возможному выходу из тупика, в котором мы оказались в Газе, наметился новый импульс».