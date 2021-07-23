Ошибка на интерактивной карте, которая отображает страны-участницы XXXII летней Олимпиады в разделе Olympics Cheer Zone официального сайта Игр в Токио, была исправлена. Утром в пятницу, 23 июля, граница между аннексированным Россией полуостровом Крым и остальной частью Украины исчезла.

Этот рубеж, неверно обозначенный на официальном сайте Олимпийских игр, украинские СМИ заметили 22 июля. В тот же день МИД Украины поручил посольствам страны в Швейцарии и Японии "разобраться в этой ситуации", сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства в Киеве Олег Николенко.

Очертания Украины, включающие полуостров Крым, были сохранены и на официальной форме украинской футбольной сборной во время Евро-2020. Тогда организаторы первенства отметили, что эти границы являются международно признанными.

Официальное открытие Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Соревнования должны были пройти летом 2020 года, однако были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.