Согласно заявлению ведомства, один потолок цен установят для российских нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).

Представители стран согласились, что такой подход позволит точнее устанавливать предельные цены, так как он учитывает широкий диапазон цен, по которым торгуются российские нефтепродукты.

Ожидается, что ограничение цен на нефтепродукты начнёт действовать 5 февраля. С учётом изменений, которые после этого произойдут на мировом рынке, страны пересмотрят потолок цен на российскую танкерную нефть в марте. С декабря 2022 года он находится на уровне 60 долларов за баррель.

Потолок цен означает, что страны "Группы семи", Евросоюз и Австралия сейчас оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по цене 60 долларов за баррель или ниже. Услуги включают, в частности, обязательное страхование морских перевозок топлива.

Страны установили потолок цен, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен на нефть. США и Евросоюз отказались от закупок российской танкерной нефти, поэтому эти меры "особенно важны для стран с низким и средним уровнем дохода, которые сильно пострадали от последствий войны России в Украине".

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен. При этом сейчас нефть российской марки Urals на мировом рынке торгуется ниже потолка, а аналитики отмечают, что после его введения экспорт российской нефти значительно снизился.