На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил об изменении формы приветствия пассажиров на борту своих самолетов. Теперь экипаж не будет обращаться к ним словами “уважаемые дамы и господа” или “леди и джентльмены”, пишет Deutsche Welle.
Вместо этого будут использоваться гендерно-нейтральные формы вроде “доброе утро” или “дорогие гости”. “Экипажи должны будут выбирать обращения, которые учитывают всех пассажиров”, — отметил представитель авиаперевозчика. Выбор конкретной формы будет отдан на откуп капитану и бортпроводникам.
Нововведения будут распространяться также на дочерние авиакомпании Lufthansa — Austrian Airlines, Swiss, Eurowings и Brussels Airlines. Переход на новые правила может занять некоторое время, уточнили в немецком концерне.
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