Во французской столице одетые в черное демонстранты с закрытыми лицами поджигали мусорные баки и грабили супермаркеты, передает AFP. Реагируя на беспорядки, полиция применила слезоточивый газ.

В портовом городе Лорьян на северо-западе Франции демонстранты блокировали железнодорожные пути горящими баррикадами. Из-за продолжающихся забастовок на НПЗ и складах горючего около 15% заправок в стране были вынуждены сократить ассортимент предлагаемых видов топлива, на 7% заправок горючее закончилось вовсе.

Из-за протестов 28 марта в ряде городов Франции наблюдались также перебои в работе общественного транспорта. Эйфелева башня и Версальский дворец были закрыты для посетителей.

Меньше протестующих во Франции, чем неделей ранее



Относительно числа участников протестов 28 марта данные полиции и призвавшего к демонстрации профсоюза CGT расходятся. Так, по оценке МВД Франции, в этот день на улицы страны вышли в общей сложности 740 000 человек, из них 93 000 — в Париже. Профсоюз CGT насчитал два миллиона демонстрантов, из них — 450 000 во французской столице. Для сравнения: 23 марта, по данным CGT, против пенсионной реформы президента Франции Эмманюэля Макрона на улицах протестовали 3,5 млн человек, из них 800 000 — в Париже.

Следующую общенациональную акцию протеста профсоюзы запланировали на 6 апреля. Вскоре после объявления этой даты премьер-министр Франции Элизабет Борн сообщила, что готова провести встречу с профсоюзами 3 или 4 апреля.

По словам главы профсоюза CFDT Лорана Бержера, его требования состоят на данный момент в назначении посредника на переговорах и временной заморозки пенсионной реформы. В свою очередь президент страны Макрон заявил, что готов к переговорам с протестующими, "но не о центральных положениях реформы". Ожидается, что через три недели свою оценку законности пенсионной реформы во Франции представит Конституционный совет.

Пенсионная реформа во Франции



Реформа предполагает увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, а также увеличение до 43 лет минимального срока, в течение которого необходимо делать взносы, чтобы получать пенсионные выплаты в полном объеме. Сейчас многие пожилые люди во Франции работают и после достижения пенсионного возраста, чтобы набрать необходимое число лет, в течение которых делались взносы. Однако граждане, которым исполнилось 67 лет, вправе получать пенсию в полном объеме, независимо от срока, в который делались эти отчисления. Это положение должно сохраниться. При этом правительство Макрона намерено увеличить минимальный размер пенсии до 1200 евро в месяц.

Профсоюзы считают пенсионную реформу несправедливой и неоправданно жесткой и призывают провести референдум на эту тему. Согласно данным опросов, против изменений, предложенных правительством, выступают две трети французов.