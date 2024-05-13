На протестах в Тбилиси задержали 20 человек

Задержанные "нарушали общественный порядок, оказывали сопротивление и оскорбляли сотрудников правоохранительных органов", говорится в заявлении полиции.

По сведениям ведомства, среди задержанных – один гражданин России и двое граждан США. Об этом уже уведомили секцию российских интересов при швейцарском посольстве и посольство США.

Протесты в грузинской столице продолжались всю ночь. В субботу их количество оценивалось не менее чем в сто тысяч человек, пишет Paper Kartuli. Утром 13 мая полицейские, оттеснив протестующих от парламента, деблокировали два из четырёх входов в здание. Это сопровождалось насилием. Телекомпании распространили кадры избиения задержанных полицейскими. Также полиция применила против участников протестов дубинки, слезоточивый газ и водомёты.