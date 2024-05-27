2024.05.27 11:15

На протестах в Армении задержали 226 человек

 
Радио Свобода
ФОТО: AP / Scanpix

На протестах в разных частях Армении, вызванных делимитацией границ с Азербайджаном, задержали 226 человек. Об этом сообщает армянское информагентство News.am со ссылкой на МВД страны.

Утверждается, что в отделах полиции уже нет мест. Среди задержанных – депутаты Национального собрания Армении, известные в стране певцы и врач. Также полиция пыталась задержать лидера оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" – архиепископа Баграта Галстаняна. Протестующие не позволили полицейским это сделать.

Демонстрации начались в Армении рано утром 27 мая по призыву Галстаняна. На вчерашнем митинге оппозиция выдвинула его на должность премьер-министра Армении – на место Никола Пашиняна, отставки которого требуют участники протестов. Галстанян попросил заморозить его 30-летнюю церковную службу, отметив, что участвует не в политическом, а в национально-освободительном движении.

Сегодня утром Галстанян, как и обещал накануне, перекрыл дорогу в Ереване чёрным внедорожником. Протестующие заблокировали ещё несколько столичных улиц. Кроме того, участники демонстраций перекрыли трассы из Еревана в Армавир, Аштарак и Севан, а также дорогу из Гюмри.

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Радио Свобода
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