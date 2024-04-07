На президентских выборах в Словакии победил Пеллегрини

Спикер парламента Словакии и глава партии "Голос - социальная демократия", входящей в правящую коалицию, Петер Пеллегрини выиграл во втором туре президентских выборов у своего оппонента - члена либеральной партии "Свобода и солидарность" Ивана Корчока. Об этом вечером в воскресенье, 7 апреля, после подсчета более 99,9% голосов сообщает Центральная избирательная комиссия. По ее данным, Пеллегрини набрал 53.1% голосов, тогда как Корчок - 46.8%. Иван Корчок признал поражение и поздравил победителя.

Во время первого тура президентских выборов, прошедших 23 марта, ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. Явка избирателей во втором туре значительно увеличилась по сравнению с первым, достигнув 61%.

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