На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в ночь на воскресенье, 7 ноября, было совершено неудачное покушение с использованием беспилотника. По сведениям военных, дрон переносил взрывчатку. Власти Ирака сообщают, что удар был нанесен по резиденции главы правительства страны.

Как сообщил сам политик позже на своей странице в соцсети Twitter, он чувствует себя хорошо. При этом аль-Казыми призвал всех жителей Ирака сохранять спокойствие и самообладание.

Резиденция премьер-министра Ирака расположена в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и правительственные объекты. К моменту публикации материала DW никто не взял на себя ответственность за нападение.