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По данным властей Ирака, резиденцию премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми в Багдаде атаковал дрон, однако политик не пострадал.
Mustafa al Kadhemi
Mustafa al Kadhemi
© AFP / Scanpix

На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в ночь на воскресенье, 7 ноября, было совершено неудачное покушение с использованием беспилотника. По сведениям военных, дрон переносил взрывчатку. Власти Ирака сообщают, что удар был нанесен по резиденции главы правительства страны.

Как сообщил сам политик позже на своей странице в соцсети Twitter, он чувствует себя хорошо. При этом аль-Казыми призвал всех жителей Ирака сохранять спокойствие и самообладание.

Резиденция премьер-министра Ирака расположена в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и правительственные объекты. К моменту публикации материала DW никто не взял на себя ответственность за нападение.

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Deutsche Welle

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