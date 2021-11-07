На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в ночь на воскресенье, 7 ноября, было совершено неудачное покушение с использованием беспилотника. По сведениям военных, дрон переносил взрывчатку. Власти Ирака сообщают, что удар был нанесен по резиденции главы правительства страны.
Как сообщил сам политик позже на своей странице в соцсети Twitter, он чувствует себя хорошо. При этом аль-Казыми призвал всех жителей Ирака сохранять спокойствие и самообладание.
Резиденция премьер-министра Ирака расположена в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и правительственные объекты. К моменту публикации материала DW никто не взял на себя ответственность за нападение.
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