Полиция Копенгагена заявила, что рассматривает случившееся как "акт вандализма". Кто именно нарисовал на постаменте российский флаг, правоохранительные органы пока что не установили.
Памятник Русалочке, созданный по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена, установили в датской столице в 1913 году. Это одна из самых популярных среди туристов достопримечательностей Копенгагена.
Как и многие другие европейские страны, Дания последовательно осуждает Россию за вторжение в Украину. По подсчетам Кильского университета мировой экономики, к середине января 2023 года Копенгаген обязался передать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь на 720 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Прогноз социолога по поводу самых больших интриг муниципальных выборов избиратели в Вильнюсе и Каунасе кардинально различаются
5 марта в Литве состоятся муниципальные выборы и...
В Беларуси застряли сотни литовских компаний: часть работает и ищет возможности ухода
В начале этого года Беларусь расширила список компаний,...
Эфир Delfi: удар по Запорожью, режиссер картины "Свобода в огне" о большом плане — остановить войну
Россия нанесла ракетный удар по пятиэтажному жилому...
Стоящий в Вильнюсе танк появился на портале объявлений: в шутливой форме просят жертвовать для благородной цели
Жители Литвы разными способами стараются помочь...
"Бойтесь своих партизан": украинские власти отреагировали на обвинения в отправке диверсантов в Брянскую область РФ
В офисе Зеленского и Главном управлении разведки...