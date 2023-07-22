На пост главы ВМС США впервые выдвинули женщину

Кроме Франкетти, президент США также выдвинул на освобождающуюся должность замначальника оперативного отдела ВМС вице-адмирала Джеймса Килби, а на пост главы Индо-Тихоокеанского командования - адмирала Самуэля Папаро. Ранее именно Папаро считался наиболее вероятным кандидатом на должность начштаба ВМС США. Нынешний командующий американскими военно-морскими силами, адмирал Майк Гилдэй, уходит в отставку по выслуге лет.

Франкетти сейчас является заместителем начальника оперативного отдела американских ВМС. Ранее она командовала 6-м флотом США, который дислоцируется в Средиземном море, и двумя ударными группами авианосцев в Корее, а также занимала пост директора по стратегии, планам и политике Объединенного комитета начальников штабов армии Соединенных Штатов. Заявляя о выдвижении Франкетти, Байден отметил 38-летний опыт ее работы в вооруженных силах.

Президент США Джо Байден впервые в истории выдвинул на пост начальника штаба Военно-морских сил страны женщину - адмирала Лизу Франкетти. Белый дом распространил соответствующий пресс-релиз в пятницу, 21 июля. Кандидатуру Франкетти должен будет еще утвердить Сенат США.

Франкетти могут помешать разногласия по вопросу об абортах

Утверждение кандидатуры адмирала Лизы Франкетти на пост командующего ВМС США в Сенате может затянуться, отмечает CNN. Сенатор-республиканец Томми Тубервиль уже несколько месяцев блокирует назначение нескольких высших чиновников Пентагона в знак протеста против политики оборонного ведомства США в области репродуктивного здоровья. Эта политика предусматривает, в частности, возможность командировок сотрудников и их иждивенцев в другие штаты для совершения аборта, если закон того штата, где они проживают, этого не позволяет.

Джо Байден осудил позицию Тубервиля, назвав ее "не только неправильной, но и опасной". "Народ Америки поддерживает наших военных и их семьи, - подчеркнул президент. - Я призываю Сенат утвердить важные военные назначения так быстро, как это возможно".