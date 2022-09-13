Как подчеркивает Reuters, Великобритания, как и ее союзники, стремятся изолировать Россию и Беларусь, которая поддерживает Кремль во вторжении в Украину, на международной арене. В свою очередь, Мьянмой уже более полутора лет управляет военная хунта, членов которой многократно обвиняли в нарушении прав человека. Против азиатской страны еще в прошлом году были введены санкции, в том числе британские.
СМИ отмечают, что Иран, который подозревают в поставках вооружения в РФ, будет приглашен к участию в траурных мероприятиях на уровне посла.
Ожидается, что на похороны Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных официальных лиц, в большинство стран отправили приглашение на имя главы государства. Свое участие уже подтвердили лидеры США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Франции, Германии, Италии, Турции и Бразилии, а также глава Еврокомиссии.
Церемония прощания с умершей на прошлой неделе королевой Елизаветой II состоится в Лондоне в понедельник, 19 сентября.
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