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В траурных мероприятиях по случаю смерти королевы Елизаветы II не примут участие официальные представители трех стран: России, Беларуси и Мьянмы. Об этом сообщили Reuters и The Independent со ссылкой на источники в британском правительстве.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© AFP / Scanpix

Как подчеркивает Reuters, Великобритания, как и ее союзники, стремятся изолировать Россию и Беларусь, которая поддерживает Кремль во вторжении в Украину, на международной арене. В свою очередь, Мьянмой уже более полутора лет управляет военная хунта, членов которой многократно обвиняли в нарушении прав человека. Против азиатской страны еще в прошлом году были введены санкции, в том числе британские.

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СМИ отмечают, что Иран, который подозревают в поставках вооружения в РФ, будет приглашен к участию в траурных мероприятиях на уровне посла.

Ожидается, что на похороны Елизаветы II приедут около 500 высокопоставленных официальных лиц, в большинство стран отправили приглашение на имя главы государства. Свое участие уже подтвердили лидеры США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Франции, Германии, Италии, Турции и Бразилии, а также глава Еврокомиссии.

Церемония прощания с умершей на прошлой неделе королевой Елизаветой II состоится в Лондоне в понедельник, 19 сентября.

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