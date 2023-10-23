На парламентских выборах в Швейцарии победили ультраправые

Швейцарская народная партия, строившая свою агитационную кампанию вокруг антииммигрантской риторики, заручилась поддержкой 28,6% избирателей. Четыре года назад, по итогам предыдущих выборов, результат был на 3% ниже.

Второе место на выборах заняла Социалистическая партия (18%), далее идут "Центр" (14,6%) и "Радикальные либералы" (14,4%). Поддержка этих трех партий осталась на примерно том же уровне, что и в 2019 году.

Сильнее всего упали результаты "Зеленых" (9,4%) и "Либеральных зеленых" (7,2%) — эти партии потеряли пять и шесть мест в нижней палате парламента соответственно.

Всего граждане Швейцарии избирали 200 депутатов Национального совета (нижняя палата) и 46 членов Совета кантонов (верхняя палата).