На Олимпиаде выявили еще 21 заражение коронавирусом

Еще 21 случай заражения коронавирусом у людей, связанных с проведением XXXII летних Олимпийских игр, был выявлен за последние сутки. Об этом организаторы соревнований сообщают в субботу, 31 июля. Таким образом, общее число заражений в связи с Олимпиадой в Токио возросло до 246: 103 иностранца и 143 подданных Японии.

Олимпийские игры открылись и проходят на фоне массовых протестов, поскольку многие в стране связывают рост числа заражений коронавирусом, фиксирующийся на протяжении последних недель, с подготовкой к международным спортивным соревнованиям и их проведением. В свою очередь, правительство Японии отрицает связь Олимпиады с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. При этом в японской столице за последние 24 часа было зарегистрировано 4058 новых заражения, что является пиковым значением с момента проникновения инфекции в страну.