На низком старте: латвийское Управление миграции готовится рассылать письма гражданам России с призывом покинуть Латвию

Правительство Латвии решило продлить сроки, поскольку пришло к выводу, что около 10 000 из проживающих в Латвии 25 316 российских граждан, у которых есть постоянный ВНЖ, не подали заявки на получение статуса постоянного жителя ЕС, поэтому им придется покинуть страну.

В последний момент перед вступлением норм в силу правительство страны решило поручить Министерству внутренних дел (МВД) подготовить поправки к Закону об иммиграции, которые предусматривали бы для проживающих в Латвии граждан России еще два года, в течение которых они могут сдать экзамен по латышскому языку, чтобы легально продолжать оставаться в Латвии. Эти поправки еще должен будет одобрить Сейм , до которого инициатива внесения поправок в закон еще не дошла.

Действующая редакция латвийского Закона об иммиграции предусматривает, что срок действия выданного гражданам РФ постоянного ВНЖ закончится 1 сентября 2023 года. Для того, чтобы жить в Латвии, им нужно подать заявление на получение статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), но для его получения необходимо предоставить в PMLP сертификат о знании государственного языка на уровне A2 и подтвердить наличие финансовых ресурсов.

Розе подсчитала, что большинство этих граждан России не подали заявление на получение постоянного ВНЖ, потому что не знают латышского языка, часть решила уехать из страны, но есть и категория жителей, которые решили не делать ничего и надеяться, что ситуация каким-то образом повернется в их пользу.

Глава PMLP сообщила, что из отправленных в апреле писем о новых требованиях закона вернулось около 200 писем. Поэтому Розе считает, что остальные письма получили и проинформированы о требованиях законодательства Латвии.

Розе подчеркнула, что проживающие в Латвии российские граждане должны получить как минимум временный ВНЖ. С тех пор, как прозвучала информация о решении правительства, в PMLP поступает больше всего звонков именно по поводу процедуры получения временного ВНЖ.