На нефтепроводе "Дружба" выявлена утечка на одной из двух веток западного участка трубопровода, сообщил польский оператор PERN в среду, 12 октября. По сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку накануне поздно вечером на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Полоцка.

"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - заявили в PERN. К месту аварии выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.

Другие элементы инфраструктуры оператора, в том числе участок, по которому в Германию через Польшу транспортируется нефть, поставляемая танкерами, работают в штатном режиме. Россия после случившегося продолжила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу, сообщили в российской компании "Транснефть". По ее данным, утечка на "Дружбе" произошла ближе к границе с Германией.

Поставки в Германию с учетом "технических возможностей"

Польский оператор PERN сообщил о сокращении поставок нефти в Германию. "PERN находится в постоянном контакте с германскими партнерами. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

В то же время министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что на основном участке второй нитки трубопровода "Дружба" зафиксировано снижение давления, в то же время поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лёйне пртодолжаются. Куратор в правительстве Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер не считает случившееся на "Дружбе" диверсией. По его мнению, речь идет о "случайном повреждении".

В конце сентября у берегов Дании произошли крупные утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" из России в Германию. По заключению датских и шведских экспертов, утечки были вызваны мощными взрывами. Федеральная прокуратура Германии 10 октября начала расследование по подозрению в намеренном подрыве газопроводов и диверсии.