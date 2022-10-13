На нефтепроводе "Дружба" выявлена утечка на одной из двух веток западного участка трубопровода, сообщил польский оператор PERN в среду, 12 октября. По сообщению компании, системы автоматизации оператора выявили утечку накануне поздно вечером на участке трубопровода примерно в 70 километрах от Полоцка.
"Это ветка, по которой нефть поступает в Германию. На данный момент причины происшествия неизвестны, поврежденный участок трубопровода отключен, вторая нитка работает без изменений", - заявили в PERN. К месту аварии выехали специалисты компании и пожарная служба Польши, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность территории.
Другие элементы инфраструктуры оператора, в том числе участок, по которому в Германию через Польшу транспортируется нефть, поставляемая танкерами, работают в штатном режиме. Россия после случившегося продолжила поставлять нефть в Польшу по трубопроводу, сообщили в российской компании "Транснефть". По ее данным, утечка на "Дружбе" произошла ближе к границе с Германией.
Поставки в Германию с учетом "технических возможностей"
Польский оператор PERN сообщил о сокращении поставок нефти в Германию. "PERN находится в постоянном контакте с германскими партнерами. Поставки осуществляются с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.
В то же время министр экономики федеральной земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что на основном участке второй нитки трубопровода "Дружба" зафиксировано снижение давления, в то же время поставки на нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лёйне пртодолжаются. Куратор в правительстве Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер не считает случившееся на "Дружбе" диверсией. По его мнению, речь идет о "случайном повреждении".
В конце сентября у берегов Дании произошли крупные утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" из России в Германию. По заключению датских и шведских экспертов, утечки были вызваны мощными взрывами. Федеральная прокуратура Германии 10 октября начала расследование по подозрению в намеренном подрыве газопроводов и диверсии.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В скором времени в Литве некоторые машины за наличку не купишь, эксперты уже видят способы обхода системы
С 1 ноября 2022 года изменится процедура купли-продажи...
В Вильнюсе с понедельника включают отопление
Вильнюсский муниципалитет и компания Vilniaus šilumos tinklai (...
Советские скульптуры на Антакальнисском кладбище накрывают черными мешками
В четверг утром на Антакальнисское кладбище приехали...
Отозвавшиеся на призывы министерства сделать прививки жители были разочарованы: так можно лишиться мотивации
Месяц назад Минздрав Литвы призвал всех желающих с...
В Литве самый большой поток эмигрантов за три года: возможно, будет еще хуже
Меньше чем за год поток эмигрантов из Литвы увеличился...