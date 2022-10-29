aA
По данным СМИ, мужчина с молотком напал на мужа Нэнси Пелоси, которой в этот момент не было дома.
JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vyrą jųdviejų namuose Kalifornijoje plaktuku sužalojo įsibrovėlis
JAV Atstovų Rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vyrą jųdviejų namuose Kalifornijoje plaktuku sužalojo įsibrovėlis
© Scanpix

На мужа спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси было совершено нападение, после которого он был доставлен в больницу. Об этом сообщает пресс-служба спикера в пятницу, 28 октября.

Нападение произошло в ночь на пятницу, злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и "жестоко напал" на Пола Пелоси, сообщили в пресс-службе. "Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Господин Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается первоклассная медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пелоси в момент нападения не было дома

По данным телеканала NBC, нападавший был вооружен молотком, а в доме он пытался найти именно Нэнси Пелоси. По словам двух источников CNN, напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой", а ворвавшись в дом кричал "Где Нэнси? Где Нэнси?". Когда полиция прибыла в резиденцию, нападавший вновь сказал, что "ждет Нэнси".

Сама спикер Палаты представителей в момент нападения находилась в Вашингтоне и вылетела в Сан-Франциско, узнав о происшествии. По данным CNN, ей удалось поговорить с мужем до операции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Жители Литвы живут меньше жителей других стран ЕС: почему?

По данным за 2021 год, вероятная продолжительность жизни...

Предупреждение: в Литве среди детей распространяется опасный наркотик

В Вильнюсском округе фиксируют рост числа детей с...

Литва переходит на зимнее время: за и против

30 октября, в последнее воскресенье месяца, в 4 ч. Литва...

Банки в Литве готовятся к ограничению наличного расчета

С 1 ноября 2022 года в Литве вступает в силу ограничение...

Натуралист рассказал, могут ли в Литву вернуться бурые медведи

Многие знают , что бурые медведи в Литве не обитают,...