На момент вторжения РФ на юге Украины было 1500 защитников против более 20 000 захватчиков

Об этом сообщил генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг".
"Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было где-то 1,5 тысячи человек.
В частности, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек. Почему так мало? Потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре, и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки. Они были перемещены на Алешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%.
Артиллерия имела неполный состав, потому что два дивизиона находились на обучении в "Девичках" (полигон в Киевской области – УП), группа инженерного обеспечения – это саперы – также находилась на обучении в Каменец-Подольском.
Плюс еще было где-то 250 человек в 137-м батальоне морской пехоты, который был укомплектован тоже на 50%. И из этих 250 человек часть – срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом", сообщил Соколов.
Соколов пояснил, что стабилизационные действия предусматривали, что люди были растянуты на участке до 200 километров наблюдательными постами вдоль всей границы и наблюдали за действиями противника, чтобы не было незаконного пересечения.
По его словам, около одного взвода (15-45 человек – УП) находились в опорном пункте перед мостом Чонгар, еще до взвода было у КПВВ "Каланчак", еще один взводный опорный пункт был возле села Каиры – это Чаплинский КПВВ, напротив завода "Титан".
Фактически три опорных пункта встречали противника в первый день полномасштабной войны.