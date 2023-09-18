На момент вторжения РФ на юге Украины было 1500 защитников против более 20 000 захватчиков

Об этом сообщил генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК "Юг" и руководил группировкой войск "Юг".

"Группировка "Юг" была основана на ротационной основе. То есть одни люди приходили, потом они заменялись другими людьми. Если брать общую численность боевых общевойсковых подразделений, на момент вторжения было где-то 1,5 тысячи человек.

В частности, в 59-й бригаде личный состав примерно насчитывал 1300 человек. Почему так мало? Потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре, и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки. Они были перемещены на Алешковские пески на полигон. Укомплектованность этой бригады была где-то до 60%.