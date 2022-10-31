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Ученые из Пенсильванского университета зафиксировали следы береговой линии на Марсе. Результаты работы описаны в Journal of Geophysical Research: Planets.
NASA Marsaeigis „Perseverance“ rengiasi paimti pirmą uolienų mėginį nuo Raudonosios planetos paviršiaus, paskelbė JAV kosmoso agentūra.
NASA Marsaeigis „Perseverance“ rengiasi paimti pirmą uolienų mėginį nuo Raudonosios planetos paviršiaus, paskelbė JAV kosmoso agentūra.
© Scanpix

Очертания древнего океана удалось обнаружить с помощью новых топографических карт планеты. Специалисты зафиксировали более 6,5 километра хребтов, которые сформировали 20 систем. Эти структуры и есть дельты бывших марсианских рек и подводных каналов — остатки береговой линии. Возраст древнего океана ученые оценивают в 3,5 млрд лет.

Результаты исследования указывают на то, что когда-то на Марсе повышался уровень океана, а значит там был продолжительный теплый и влажный климат. Также, по словам одного из авторов проекта Бенджамина Карденаса, «существование океана такого размера означает более высокий потенциал для развития жизни [на Марсе]».

В декабре 2021 года ученые обнаружили огромные запасы воды под поверхностью Марса. По одной из версий, в участке, где ее нашли, могут быть свои уникальные климатические и геологические условия.

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