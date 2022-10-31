Очертания древнего океана удалось обнаружить с помощью новых топографических карт планеты. Специалисты зафиксировали более 6,5 километра хребтов, которые сформировали 20 систем. Эти структуры и есть дельты бывших марсианских рек и подводных каналов — остатки береговой линии. Возраст древнего океана ученые оценивают в 3,5 млрд лет.

Результаты исследования указывают на то, что когда-то на Марсе повышался уровень океана, а значит там был продолжительный теплый и влажный климат. Также, по словам одного из авторов проекта Бенджамина Карденаса, «существование океана такого размера означает более высокий потенциал для развития жизни [на Марсе]».

В декабре 2021 года ученые обнаружили огромные запасы воды под поверхностью Марса. По одной из версий, в участке, где ее нашли, могут быть свои уникальные климатические и геологические условия.