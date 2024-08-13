На Марсе нашли признаки наличия большого количества воды

Поиски жизни на Марсе

Ученые отправили на Марс множество зондов и посадочных аппаратов, чтобы выяснить, что случилось с водой, которая имелась на планете около трех миллиардов лет назад, а также когда произошли эти события. Кроме этого, исследователи хотят узнать, есть ли жизнь на Марсе и существовала ли она там в прошлом.