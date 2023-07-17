На Крымском мосту произошел взрыв. Что известно на данный момент

Это уже второе крупное происшествие на мосту, ведущем на аннексированный полуостров, с начала войны в Украине. Предыдущий инцидент произошел в октябре прошлого года.

В результате взрыва погибла супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезные травмы и госпитализирована.

Телеграм-канал Mash уточнял, что речь идет о «водных мотоциклах», которые были модернизированы в БПЛА со взрывчаткой.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что мост был атакован двумя надводными беспилотниками. Оба ведомства обвинили в атаке Украину.

Местные источники сообщали о двух мощных взрывах, а на опубликованных телеграм-каналами фотографиях видны серьезные повреждения двух пролетов моста. Пролет в сторону Тамани разрушен, пролет в направлении Керчи — просел, писал телеграм-канал Shot.

Изначально назначенные Россией власти аннексированного Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии», произошедшем в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Кубани. Что именно произошло, не уточнили.

Что об атаке на мост говорят в Украине

Официально ответственность за повреждение моста украинские власти на себя не брали. Однако источник Би-би-си в СБУ сообщил, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — сказал источник. Других подробностей ведомство не привело.

В официальном комментарии, полученном Би-би-си, СБУ заявила, что «все детали по организации „хлопка“ Служба безопасности Украины обязательно раскроет после победы».

«Пока же мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — говорится в заявлении.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал произошедшее так: «Какие-либо незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения».